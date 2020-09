GRAND CAROB - A bebida de alfarroba que nasceu em “terras de sua majestade”

Foi em 2017, numa conversa entre amigos sobre o potencial do Algarve para lá do turismo, que Nuno Alves, a viver e a trabalhar em Inglaterra nessa altura, teve a ideia de fazer uma bebida vegetal à base de alfarroba. Esta vagem castanho-escura de sabor adocicado e a lembrar o chocolate fazia parte das suas memórias de infância e adolescência pelo que quis, então, saber mais e começou a pesquisar sobre as potencialidades e benefícios desta planta autóctone tipicamente mediterrânica e cultivada no sul de Portugal desde tempos imemoriais.

Impressionado com o que descobriu, não demorou muito a despedir-se e a deixar para trás as “terras de sua majestade” para regressar às origens e começar a dar forma ao seu projeto a que deu o nome de Grand Carob. Para desenvolver a receita trancou-se em casa durante quatro meses a fazer experiências até chegar a uma formulação. A partir daí, explica este produtor algarvio, “foi encontrar todas as condições para ir para o mercado. Quando tinha as coisas estruturadas comecei a procurar investidores e tive sorte”.



O produto final de todo este trabalho é uma bebida vegetal que mistura alfarroba com amêndoa, tem uma textura cremosa e um valor nutricional equilibrado, rico em antioxidantes. Não contém açúcares refinados e é estabilizada a alta pressão, devendo por isso ser conservada no frio. De olhos postos no futuro, a Grand Carob pretende criar outros produtos inovadores e saudáveis de alfarroba, pelo que Nuno Alves promete, para breve, mais novidades com muito potencial.

SUGESTÃO BOA CAMA BOA MESA



A Grand Carob, a primeira bebida vegetal feita com alfarroba, 100% natural e complementada apenas com amêndoa e um pouco de flor de sal (de Tavira) já começou a chegar a diversos pontos de venda do Algarve, como a padaria e pastelaria Trigo D’Ouro, em Cabanas de Tavira.