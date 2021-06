Carros ao serviço dos mais vulneráveis

Transportam quem precisa de ir ao médico, à farmácia, ao correio ou ao banco, distribuem produtos alimentares e outros em viaturas multisserviços pelos concelhos do Alentejo (Alandroal, Borba, Évora, Redondo e Vila Viçosa).

Desta forma, prestam assistência aos mais velhos e aos portadores de deficiência ou incapacidade de diferentes pontos da região, combatendo a pobreza e a exclusão social. Este é o objetivo do projeto UNITATE - Social Van “que pretende promover a superação de um conjunto de necessidades recorrentes e diárias transversais aos cidadãos mais vulneráveis dos concelhos beneficiários prestando um serviço de proximidade e de cariz personalizado” , diz Tiago Abalroado, presidente da direção da Associação de Desenvolvimento da Economia Social, Unitate.

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de âmbito nacional, fundada em Outubro de 2013 e inspirada nos princípios da Doutrina Social da Igreja, a UNITATE, tem como objetivos a promoção do desenvolvimento da Economia Social em Portugal mediante a prossecução de estratégias e ações com vista à capacitação das organizações da sociedade civil.

Um serviço de proximidade

A ideia da criação do projeto “social van” surgiu no final de 2014, aquando do lançamento do programa “Mais para Todos” promovido pela SIC Esperança e pelo LIDL Portugal. A sua implementação nos concelhos-alvo começou em maio de 2015, após a atribuição do prémio, no valor de 32 mil euros, que possibilitou a compra das primeiras duas carrinhas afetas a esta iniciativa (uma de cinco e outra de sete lugares).