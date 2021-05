Iniciativa PARTIS & Art for Change: 16 projetos artísticos para construir um mundo melhor

São projetos vencedores da primeira edição da iniciativa PARTIS & Art for Change, promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação ”la Caixa”, a provar como as artes podem contribuir para a construção de comunidades mais sustentáveis e coesas.

A estes projetos, alguns com a coordenação artística de nomes de referência como Madalena Victorino, André Amálio, Filipa Francisco, Graeme Pulleyn ou Sofia de Portugal, somam-se vários outros caraterizados pelo seu impacto social, em todo o país.

Três dessas iniciativas destacam-se pelo foco no tema do ambiente, cruzando as artes da terra, a natureza e as preocupações ambientais com as artes performativas, plásticas e visuais.

Estes projetos que se iniciaram em janeiro deste ano (com as limitações impostas pela pandemia) terão uma duração entre 24 a 36 meses Veja aqui a lista dos projetos apoiados.

Os 16 projetos vencedores foram selecionados entre 132 candidaturas, num concurso que, além da grande abrangência territorial – com entidades apoiadas pela primeira vez em S. Miguel (Açores), Faro, Odemira, Viseu, Esposende, Braga e Guimarães –, foi marcado ainda pela diversidade de comunidades-alvo e de disciplinas artísticas, que vão desde o teatro à música, passando pelas artes visuais, a dança e o multimédia.