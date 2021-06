Um hino para inspirar a Seleção Nacional

“Agora somos todos seleção | Agora há um título a defender | Agora todos por uma nação | Agora juntos para vencer”. Assim versa o hino de apoio à Seleção Nacional criado, tocado e cantado pelos jovens do Conservatório D’Artes de Loures (CAL).

O desafio foi lançado pelo BPI e Fundação “la Caixa” que apoiam a instituição, a 30 alunos e professores daquele Conservatório

Lançado no âmbito do Campeonato Europeu de futebol, o hino integra a banda sonora da mais recente campanha publicitária BPI, “Portugal AGORA”, de apoio à Seleção Nacional e conta com a participação especial de Fred Ferreira, músico dos Orelha Negra.

A iniciativa incluiu a gravação de um videoclip filmado na Cidade do Futebol, com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, parceira do BPI.

O Conservatório D’Artes de Loures é uma instituição de solidariedade social que promove a inclusão social, através da arte, de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e é apoiado pelo BPI e pela Fundação “la Caixa” desde 2020.

Fundado em 2008, no Catujal, afirmou-se como uma escola de ensino especializado artístico, básico e secundário. Com cerca de 4400 alunos, ministra diversos cursos no âmbito das artes performativas, nomeadamente de dança, música, teatro e teatro musical.