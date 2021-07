Musibéria, criar arte no meio de Serpa

Ao longo de 4500 metros quadrados da antiga fábrica, distribuem-se salas reservadas para o ensino da música e da dança, um espaço museológico, vários auditórios e um estúdio, onde já criaram e atuaram centenas de artistas

Este é “um lugar de encontros, de miscigenação de culturas, de cooperação, de possibilidade”, onde “todas as propostas e ações, projetos e programas, se articulam e complementam”, segundo os valores do humanismo e da solidariedade, da cooperação e da interculturalidade, do conhecimento e da criatividade, explica César Silveira, um dos responsáveis da instituição financiada pelo Município de Serpa e por fundos europeus.

Criado com o objetivo de promover a criação artística e o ensino da dança e da música “a partir da matriz cultural ibérica e da sua diáspora”,o Musibéria, no âmbito da planificação da sua atividade anual, “tem como objetivos gerais potenciar o diálogo intercultural e contribuir para a descentralização da oferta artística e educativa.” Já como objetivos específicos, visa “apoiar processos de criação artística; promover a investigação de novas experiências e conteúdos pedagógicos; promover o intercâmbio entre criadores, intérpretes, investigadores e pedagogos; fomentar a aprendizagem em contextos formais e não formais; promover uma programação artística regular e diversificada; editar obras audiovisuais e/ou literárias sobre assuntos artísticos ou educativos e ainda fomentar a cooperação horizontal com instituições de criação, produção, formação e/ou difusão artística e/ou educativa”, refere César Silveira.

Desenvolve assim uma atividade “transversal aos domínios da criação, da formação, da programação, do desenvolvimento pessoal e comunitário e da edição e publicação de obras.”

Uma história que marca Serpa

A história do nascimento do Musibéria remonta aos finais da década de 90, do século XX. A autarquia de Serpa, liderada pelo presidente da câmara João Rocha, desenvolveu um Plano de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa (PRUCHS) que visou promover a recuperação física do centro histórico da localidade, em função da realidade histórico-cultural existente, transformando-se em motor de um processo de desenvolvimento sustentável da cidade e do concelho, conta César Silveira. O PRUCHS identificou e assentou o seu programa em duas linhas mestras de ação, tendo em vista uma especialização de Serpa em dois campos estreitamente ligados à vida cultural do concelho: a música e a arqueologia.

O projeto municipal Musibéria nasce pois como um dos pilares do PRUCHS, tanto na fase de desenvolvimento como na fase operacional, projeto confinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Turismo de Portugal.

Uma parte do edifício Musibéria instalou-se na antiga fábrica de moagem estabelecida no início do século XX, por iniciativa da Nova Companhia Nacional de Moagem. Adquirida, em 1942, por Mariano Lopes, comerciante e industrial de Serpa, a sua capacidade produtiva foi amplamente potenciada. Mas na década de 70, este espaço fabril deixou de funcionar e ficou ao abandono até ter sido adquirido, em 2009, pelo Município de Serpa, empenhado em preservar a memória do edifício e da sua anterior atividade.

Dois anos depois, em junho de 2011, o Musibéria é inaugurado, dividindo-se por dois edifícios, um recuperado da antiga fábrica de moagem e outro, novo, dotado de salas para a criação e formação em música e dança, um auditório, um estúdio de som, galerias para exposições e sala para conferências.

Ao financiamento do Município de Serpa, acrescentam-se apoios europeus, sendo a “rede de parcerias institucionais, tanto a nível regional, nacional como internacional, uma âncora e garante que permite ao Musibéria potenciar os seus programas”, diz César Silveira.

Continuar, apesar da pandemia

A pandemia de Covid-19 suspendeu parcialmente as atividades previstas, entre os quais, espetáculos, oficinas, residências artísticas e gravações no estúdio de som. Mas rapidamente se encontraram soluções. “Fomos céleres a migrar para o regime online as atividades formativas, fizemo-lo ainda no decurso do mês de março de 2020”, refere César Silveira. “Gradualmente retomamos as atividades públicas reforçando o compromisso e a confiança do Musibéria com a comunidade.”

Entre os diversos projetos desenvolvidos, destaque para “A minha casa é uma pauta”, resultado da parceria com a companhia de teatro “Lendias d’Encantar” e a Direção Regional de Cultura do Alentejo que permitiu apoiar os músicos da região Alentejo e paralelamente estimular a criação de novas obras musicais.

Esta semana, por exemplo, o Musibéria recebe o guitarrista e compositor, António Eustáquio, que toca guitolão (instrumento da família dos cordofones, baseado na guitarra portuguesa mas com um registo mais grave) para criar e registar um novo álbum.