No Gulbenkian Aprendizagem, ninguém fica para trás

Denise e Sidney já andam na escola com outro ar. Denise, a pré-adolescente de olhar doce e personalidade reservada, parece outra, a rir, no meio das amigas. Sidney, com o rap a correr-lhe nas veias, é naturalmente mais expansivo mas com o regresso dos colegas à escola já se pode voltar a distrair no meio do recreio e a perder a noção do tempo sem que deem por ele.

Durante os meses de confinamento, Denise e Sidney andavam com um ar mais desamparado nos corredores desertos e nos recreios abandonados da Escola Básica Maria Keil, em Loures. Filhos de “trabalhadoras essenciais”, em 2021 continuaram ambos em ensino presencial, mesmo enquanto as escolas se mantiveram fechadas. Em 2020, no primeiro confinamento, o caso já foi diferente. Ficaram em casa, que remédio, e o isolamento, a falta de apoio dos professores e do estímulo dos colegas de turma puxaram-nos para trás, em termos de aprendizagens. Foi essa a razão (entre outras) para estarem agora a ter o apoio da Inês Gomes, a mentora da Teach for Portugal que duas vezes por semana se junta a eles e os tenta ajudar a ir mais longe a português, através do programa GAP – Gulbenkian Aprendizagem.