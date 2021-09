Promove - Projetos para desenvolver o interior

Um dos projetos visa potenciar os benefícios da água termal; um outro propõe o estudo e divulgação da maior concentração de pintura esquemática da pré-história em Portugal; há ainda outro que cria um portal web virtual dedicado a promover e internacionalizar as terras de Trás-os-Montes.

Os 19 projetos vencedores da 3.ª edição do concurso Promove (financiado pela Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia) são todos diferentes, mas têm uma base comum: contribuir para o desenvolvimento económico e social das regiões do interior do país.

No total, foram recebidas 68 candidaturas de projetos-piloto, 14 propostas de ideias e 16 candidaturas à nova linha de projetos I&D mobilizadores. Na lista dos contemplados, incluem-se três projetos de Investigação e Desenvolvimento (I&D) mobilizadores, 10 projetos-pilotos e seis ideias.

A terceira edição do Promove foi dirigida a três áreas geográficas específicas do país (Norte, Centro e Alentejo) e concorreram aos projetos-piloto empresas, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e outras entidades privadas sem fins lucrativos.

No que respeita às candidaturas de ideias inovadoras, destinaram-se a equipas de estudantes do ensino superior pertencentes às áreas do concurso.

Os projetos I&D mobilizadores têm em vista investigação ou desenvolvimento tecnológico ou inovação em vários domínios, entre os quais o dos riscos biológicos, incluindo pragas e doenças de culturas agrícolas e florestais.