Um doutoramento pelo amor às crianças de Moçambique

Valéria Isabel Muando Chicamba nasceu, há 49 anos, em Chamanculo, um dos bairros periféricos de Maputo, mas cresceu na zona urbana, em Polana. É a quarta de oito filhos de um empregado bancário e de uma costureira que sempre a incentivaram a estudar. Para a mãe, “muito exigente com os resultados escolares” dos filhos, era a “garantia de uma vida melhor”, diz.

Valéria manifestou sempre “curiosidade e vontade de conhecer e explicar os fenómenos”, num ambiente em que “era muita a competição entre os irmãos” para conseguir as melhores notas.

Quando chegou a hora de se candidatar ao ensino superior, obteve classificações que lhe possibilitavam seguir tanto para Medicina, como para Informática. A sua escolha foi para Medicina, área em que “poderia ser mais útil aos outros, servir e participar na geração e manutenção da vida e alívio da dor”, conta.

Em 2006, veio para Portugal fazer a especialidade em pediatria, no Hospital Dona Estefânia. “Durante esta formação, tomei contacto com profissionais de elevada qualidade e competência técnica e grandiosidade humana que determinaram relações profissionais que duram até hoje”. Mesmo depois de ter regressado a Moçambique manteve o contacto com os seus colegas portugueses e, graças a protocolos entre os dois países, viajou regularmente para Lisboa, para se atualizar.

Ainda quando se encontrava a fazer a especialidade, decidiu entrar em contacto com a Fundação Calouste Gulbenkian, obtendo apoio para o curso de aperfeiçoamento em hemodiálise/diálise peritoneal pediátrica. “O papel da Gulbenkian na investigação e ciência é largamente conhecido no mundo inteiro e em Moçambique foram já vários estudantes que beneficiaram do seu apoio”, sublinha a médica pediatra.