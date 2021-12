Programa Promove mantém apoio para desenvolver interior do país

A nova edição Promove 2022 mantém o apoio a projetos piloto e ideias inovadoras e a projetos de investigação mobilizadores em quatro domínios estratégicos: água termais, parques e reservas naturais, estudos sobre riscos biológicos e desenvolvimento, promoção e valorização de novas culturas e produtos naturais para o mercado nacional e internacional.

O concurso foi agora alargado a todos os municípios das NUTs III Douro e Alentejo Central, bem como aos municípios do Algarve de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo, e às freguesias de baixa densidade populacional em Silves, Loulé e Tavira.

Em 2021, ao abrigo dos acordos celebrados entre a Fundação ‘la Caixa’ e a FCT, foram financiados com 11 milhões de euros, 29 projetos liderados por instituições ou investigadores nacionais nos domínios da investigação biomédica, da investigação em ciências sociais e desenvolvimento do interior do país.

Esta colaboração entre as duas entidades baseia-se no conceito de

financiamento conjunto (‘matching funds”), através do qual a FCT contribui de forma igual à da Fundação ‘la Caixa’ para projetos criados em Portugal.

Ao longo do ano que agora termina, as duas fundações apoiaram ainda com oito milhões de euros, 16 projetos selecionados no âmbito do Programa CaixaResearch e do concurso de Investigação Social da Fundação ‘la Caixa’, ao abrigo das iniciativas ibéricas de investigação e de inovação biomédica e de investigação e inovação social.