“Incorpora”, Caritas e arqueologia, juntos para criar emprego em Beja

José B. e Luís C., com um passado ligado a consumos de álcool e a doença mental, viviam em situação de sem-abrigo até começarem a ser acompanhados pela Cáritas Diocesana de Beja e serem acolhidos na Comunidade de Inserção, uma instituição que recebe e acompanha pessoas em situação de vulnerabilidade grave, entre as quais, vítimas de violência doméstica, ex-toxicodependentes ou ex-alcoólicos. No início deste ano, foram integrados no Programa Incorpora, da Fundação “la Caixa”, desenvolvido em colaboração com o BPI e o IEFP.

Com a retoma dos trabalhos arqueológicos, no passado mês de março, visando a construção do “Sítio do Fórum Romano de Beja”, a coordenadora do Projeto Arqueologia das Cidades de Beja, Conceição Lopes, solicitou duas pessoas ao Programa “Incorpora” para serem entrevistadas na empresa responsável pela execução dos trabalhos.

Luís e José foram contratados, passando a receber um salário e os respetivos benefícios sociais.

Antes, passaram por um longo período de reabilitação e estabilização do ponto de vista emocional e psicológico “com o suporte e acompanhamento da Equipa Técnica da Comunidade de Inserção, em articulação com a rede comunitária e parceiros sociais na área da saúde mental e formação profissional”, esclarece Márcio Guerra, técnico de acompanhamento do “Incorpora” na Cáritas Diocesana de Beja. “Neste processo é importante que haja uma relação de grande proximidade que permita aferir das competências, gostos e motivações pessoais dos participantes e a partir desse ponto, definir um itinerário personalizado de inserção laboral”, sublinha.

Quando chegou à Comunidade de Inserção da Cáritas de Beja, José tinha a expectativa de conseguir arranjar trabalho logo, conta. Como isso não foi possível, resolveu ir tirar o 9.º ano num curso do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Beja, por proposta da equipa da Cáritas, “nunca perdendo a esperança de vir a trabalhar mesmo que fosse como servente na construção civil, por ser a área profissional de maior experiência”, diz. Terminado o 9.º ano, foi então encaminhado para o programa “Incorpora”. “Fui atendido e acompanhado, e criei objetivos através de um percurso de procura de emprego.” Fez também o curso “+ competências”, muito difícil no início “porque nunca tinha mexido num computador e as perguntas também eram um pouco difíceis, mas consegui ultrapassar com muita dedicação e a ajuda da equipa.”