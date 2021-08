12 anos de Prémios Capacitar: beneficiadas mais de 45 mil pessoas

Ao todo, foram atribuídos prémios no valor de quase 8 milhões de euros. Só na edição deste ano foram selecionados 33 projetos sociais e, devido aos problemas provocados pela pandemia, o valor da doação subiu para 800 mil euros. Mais de 2 mil pessoas vão ser beneficiadas.

Terapias especializadas. Serviços ao domicílio. Apoio aos cuidadores. Apoio psicossocial, de integração social e laboral. Atividades de promoção da autonomia, entre as quais, as desportivas. São muitas e variadas as atividades que vão ser desenvolvidas no âmbito dos 33 projetos sociais selecionados na 12ª edição do Prémio BPI Fundação “la Caixa” Capacitar.

As entidades que recebem o prémio apresentaram projetos sólidos com vista a melhorar a qualidade de vida e a autonomia das pessoas com deficiência.

É precisamente esse o objetivo central do prémio desde que foi criado em 2010: apoiar projetos de instituições sociais sem fins lucrativos que promovam a empregabilidade e a autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade social e respondam às necessidades do seu núcleo familiar.

A edição deste ano que aumentou a dotação para 800 mil euros contou com o maior número de projetos sociais vencedores no Prémio Capacitar.

As instituições premiadas vão apoiar mais de duas mil pessoas em situação de vulnerabilidade agravada devido aos constrangimentos da pandemia de covid-19.

Os Prémios BPI Fundação "la Caixa" inserem-se na política de responsabilidade social daquele Banco e são financiados pela Fundação "la Caixa".

Nos últimos 11 anos, em 28 edições concluídas, estes Prémios entregaram mais de 18,8 milhões de euros para a implementação de 639 projetos de inclusão social em Portugal e apoiaram mais de 150 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.