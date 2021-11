Giving Tuesday, para mais solidariedade no mundo

Dedicada à solidariedade, esta iniciativa, para promover a solidariedade no mundo, vai ser celebrada pela terceira vez em Portugal. A ideia é sensibilizar as pessoas para doar o que quiserem às organizações sociais dos seus países. A data é assinalada intencionalmente na primeira terça-feira após o BlackFriday, de forma a inspirar pessoas para a generosidade em todo o mundo, com a influência das redes sociais.

Toda a gente pode aderir. Basta escolher uma causa no site https://www.givingtuesday.pt/ e apoiá-la com dinheiro, bens, competências, divulgação ou voluntariado.

Em Portugal, à semelhança dos outros países, o objetivo do movimento Giving Tuesday é “promover a cidadania ativa”, também “através de uma cultura de solidariedade e da ativação e dinamização de todo o ecossistema social”. Várias figuras públicas já se associaram a este movimento, entre as quais Júlia Pinheiro, Diana Chaves, Liliana Campos e Nelson Évora.

220 mil euros para causas sociais

Sofia Mascarenhas, representante da campanha no país, diz que “a adesão das empresas é cada vez mais forte”, notando que “são excelentes mobilizadoras de pessoas.”. No ano passado, mais de 90 empresas e de 200 organizações sociais participaram na corrente de solidariedade, tendo sido angariados 220 mil euros para causas sociais.

O Centro Paroquial da Ramada foi uma das organizações que se associaram, logo de início, ao Giving Tuesday. “Aderimos de corpo e alma”, diz Fernanda Carrilho. Ao juntar-se ao movimento, um dos benefícios obtidos pela associação foi a maior visibilidade para as suas campanhas.

No primeiro ano, os apelos foram para a renovação da cozinha da casa de acolhimento. Os apoios não se fizeram esperar. “Conseguimos renovar a cozinha, mudámos o chão, comprámos eletrodomésticos”, conta.

No segundo ano, em plena pandemia, a aposta centrou-se na angariação de alimentos e no apadrinhamento de 55 famílias que puderam ter refeições melhoradas no Natal.

Este ano, o objetivo consiste em envolver mais empresas na contratação de pessoas. “Temos muita gente que só quer trabalhar”, diz Fernanda Carrilho.

O Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa (GIRA) é outro exemplo de uma organização ligada à promoção da saúde mental que, no ano passado, participou e beneficiou da ação do movimento. Com as restrições resultantes da pandemia, a “família” Gira juntou-se numa campanha para melhorar a qualidade do seu material e equipamento informático, de forma a poder chegar a todos os seus utentes “a um clique de distância”, conta Ana Martins.,

“Angariámos apoios que excederam as nossas expetativas” e conseguimos uma aproximação entre colaboradores e utentes”. Este ano, a ideia é dar continuidade à ação de proximidade do ano passado e contribuir também para renovar as seis residências da instituição.

Iniciado em 2012, nos Estados Unidos da América, o GivingTuesday é hoje uma organização autónoma, com o apoio da Fundação Bill&Melinda Gates..

Ao longo dos anos, tornou-se no maior movimento mundial de solidariedade, estendendo-se a mais de 70 países, entre os quais, os EUA, Canadá, Rússia, Alemanha, Espanha, Singapura, Austrália e Brasil.