“Lugar Comum” para valorizar os colaboradores da Fundação da Casa de Mateus

Iniciado em julho de 2019, este projeto “procurou capturar o espírito de um tempo de transição, num esforço de coesão dentro de uma equipa extremamente diversa”, explica a sua responsável, Teresa Albuquerque. “Propôs-se iniciar um processo de valorização das pessoas que trabalham na Fundação ao mesmo tempo que interrogava o sentido e as vias de realização das missões da Fundação na segunda década do século XXI.”

Iniciativa sempre vista como um processo “aberto”, frisa Teresa Albuquerque, “feito num ritmo entrecruzado entre momentos de formação mais clássicos e momentos de trabalho conjunto” integrando “a equipa da Fundação e a comunidade que a envolve.”

Começou com a “identificação do potencial humano de todos os trabalhadores”, tanto a nível individual, técnico ou relacional no que respeita à capacidade de trabalhar em equipa, bem como a nível sistémico quanto à visão partilhada da instituição que une essas pessoas no trabalho.

Formação mobiliza recursos internos e externos

“Lugar Comum” desenvolveu-se através de um plano de formação que mobilizou recursos internos e externos no âmbito das principais atividades da Fundação, explica Teresa Albuquerque: “a gestão patrimonial, do Arquivo ao Museu, passando pela manutenção do Monumento Nacional; a interpretação do património e a sua disponibilização a um público alargado de acordo com a perspetiva do turismo cultural; a atividade cultural e pedagógica, com as suas especificidades conceptuais e organizacionais; a atividade agrícola, na sua relação com a vinha e o vinho, mas também com as transições implicadas numa ideia de quinta contemporânea.”

No âmbito deste projeto, foram realizadas até agora mais de 80 sessões de formação, com a participação de 322 pessoas, Organizaram-se ainda dois seminários: “O Futuro do Passado”, em Julho de 2019 e “Transições”, em Janeiro de 2020 (pouco antes da pandemia) sobre as transições ecológica e digital.

Em colaboração com o Município de Vila Real, foi também organizado o ciclo “Cidade Lugar Comum”, reunindo entre final de 2019 e final de 2020, sete especialistas acerca da cidade e dos seus desafios.

Uma ação em torno das Estratégias para o Turismo Cultural, desenvolveu-se ainda com a Universidade do Minho. Participaram 14 alunos do Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue que trabalharam conjuntamente com os funcionários da Fundação.

Envolvendo quase todos os funcionários e colaboradores da Fundação, o projeto “Lugar Comum” “foi apenas possível com o apoio dos EEA Funds, através do programa Oficinas do Conhecimento, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, cifrado no montante de 127.000 € para um custo total de 165.000 €.”, diz Teresa Albuquerque.

Sobre as vantagens de desenvolver um programa com estas caraterísticas, sublinha a importância da “coesão dentro das equipas”, referindo, além disso, o facto de “as questões que se colocam na gestão do património, da exploração agrícola, da preservação ambiental, conjugadas com as transições justas nos domínios ecológico e digital” estarem ainda “longe de ter respostas simples.”

Para Teresa Albuquerque, o projeto “Lugar Comum” foi “indispensável para iniciar e estabelecer as bases desse processo” não podendo, contudo, ser visto “como um resultado já alcançado, mas como uma dinâmica que temos que esforçar-nos por manter.”