Poeiras de África a caminho de Portugal

O programa de monitorização Copérnico revelou esta sexta-feira que a Península Ibérica poderá ser afetada pelas poeiras vindas de África "nos próximos dias".

Na conta do Twitter, a missão europeia para observação de Terra, disse que, desde o início de outubro, várias áreas fora do continente africano têm sido afetas por tempestades de poeira do deserto Saara. E acrescentou:

“De acordo com o Serviço de Monitorização da Atmosfera do Copérnico, uma nova tempestade de areia está prevista na Península Ibérica”, pode ler-se numa publicação acompanhada por uma imagem satélite das poeiras.