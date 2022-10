Quinze distritos do continente e a Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o hoje prevê-se que a situação meteorológica seja menos gravosa face ao dia anterior, contudo, o climatologista, Mário Marques, refere que a "precipitação será mais persistente entre o litoral Alentejano e o Algarve" com períodos de chuvas continuas durante o dia. Já a norte de Portugal "teremos uma linha de instabilidade (…) , sobretudo, no distrito de Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto e um pouco de Aveiro", explica. Mário Marques refere que ocorrerá precipitações localmente fortes, mas que no período da tarde haverá céu nublado, abertas e a chuva só cairá a sul de Portugal.

Já o dia de amanhã "será um dia de transição onde a tempestade Armand irá deslocar-se para nordeste". Contudo, no sábado haverá uma nova depressão com uma "instabilidade mais acentuada, probabilidade de ocorrência de trovoadas, vento localmente forte", mas o climatologista refere que estas situações são "perfeitamente normais de acontecer nesta altura do ano".

Este padrão climatológico, que está "associado a uma passagem de depressões", vai afetar o país durante, pelo menos, 10 dias, ou seja, de 19 a 29 de outubro, sendo que é a zona norte do país que mais sofrerá com esta condição.

De acordo com o climatologista este inverno poderá ser um pouco diferente, tendo em conta, os últimos quatro invernos. Mário Marques avança que será um inverno "um pouco mais frio" tanto em Portugal como países de leste e centro da Europa.