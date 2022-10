Temperaturas vão subir mas chuva vai continuar nos próximos dias

Seis distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes, podendo ser acompanhados por trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo até às 15:00 desta quinta-feira e Leiria, Aveiro e Coimbra até às 18:00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo entre as 12:00 desta quinta-feira e as 18:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Chuva vai continuar nos próximos dias mas verão de São Martinho chega mais cedo

Para os próximos dias o IPMA prevê chuva, por vezes forte, e trovoada com especial incidência nas regiões do litoral Norte e Centro e regiões montanhosas. A precipitação afetará sobretudo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.

Está também previsto vento até 30 km/h do quadrante sul, podendo atingir rajadas até 75 km/h nas terras altas das regiões do Norte e Centro.

Depois da passagem por Portugal das depressões Armand e Beatrice, com vento e chuva forte, o IPMA prevê uma subida das temperaturas nos próximos dias.

"Sobre o Norte de África temos um anticiclone e dá origem a um transporte de massa de ar de latitudes mais a sul. Uma massa de ar quente e húmido que tem vindo a afetar e vai continuar a afetar o estado de tempo de Portugal continental nos próximos dias", explica Bruno Café do IPMA.

Nos termómetros, só o Alentejo deverá sentir os efeitos da massa de ar quente. Alguns locais podem chegar esta quarta-feira aos 30 graus.