Chuva intensa inundou campos e estradas em Águeda

As águas do rio Águeda inundaram estradas e campos agrícolas esta quinta-feira de madrugada devido à chuva intensa. A repórter Catarina Lúcia Carvalho esteve no local onde o rio galgou.

As ruas nas margens do rio e os carros que lá estavam estacionados ficaram submersos. As viaturas estavam abandonadas, relata a jornalista da SIC, em Águeda e sublinha que a Proteção Civil tinha dado o alerta previamente à população.