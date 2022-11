A chuva que tem afetado Águeda causou inundações na cidade. O rio galgou as margens e obrigou ao corte de várias estradas na zona ribeirinha.

O dia despontou mas sem vestígios de inundações, apesar da precipitação registada ontem à noite. Um cenário bem diferente dos últimos dias, depois de várias estradas terem sido cortadas devido à subida do nível da água.

As ruas da baixa de Águeda foram poupadas nas primeiras inundações da época das chuvas, devido ao novo sistema de drenagem que já foi posto em prática. A construção recente da barragem de Ribeiradio também reforçou as defesas da cidade que todos os anos é afetada pelas cheias.

Apesar da chuva que caiu intensamente esta semana, os níveis de precipitação nas zonas norte e centro do país, não se aproximam da média que seria expectável para esta época do ano, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na primeira quinzena de Novembro choveu menos de metade da média.