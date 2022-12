O inverno ainda não começou, mas as previsões meteorológicas apontam para um fim de semana com frio, céu nublado, chuva, geada e possibilidade de neve nas terras altas. No Norte do país, as temperaturas mínimas vão andar perto dos 0º C, havendo até previsão de valores negativos na região de Trás-os-Montes.

Previsão para sábado

De acordo com o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), no sábado o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado no Centro e Sul com períodos de chuva. Neblina, nevoeiro matinal e formação de geada.

Para o litoral a sul do Cabo Carvoeiro, as previsões são um pouco mais animadoras. O IPMA aponta para céu pouco nublado ou limpo, mas que poderá passar a muito nublado no Centro e Sul a partir da manhã.

A partir do final da tarde, há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O IPMA dá conta de uma pequena descida da temperatura mínima na região Norte e pequena subida na região Sul.

Para a Grande Lisboa, há previsão de pequena subida da temperatura mínima, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva a partir da manhã, diminuindo de frequência a partir do meio da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 17º C de máxima (Faro) e os -2º C de mínima (Bragança).

Previsão para domingo

A fechar o fim de semana, o tempo vai manter-se invernoso. O céu vai apresentar-se muito a pouco nublado. Aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, que podem ser de neve na Serra da Estrela.

Ainda a Norte, há previsão de formação de gelo e geada, em especial no interior.

Na região Sul, as previsões apontam para a possibilidade de chuva no Baixo Alentejo e Algarve a partir do fim da tarde. Vento em geral fraco, tornando-se moderado a partir do fim da tarde

Possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Quanto às temperaturas, serão idênticas a sábado. Vão oscilar entre os 18º C de máxima (Faro) e os -3º C de mínima (Bragança).