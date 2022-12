"Não tenho um lençol, os colchões vão para o lixo": casas voltam a inundar em Loures

Em Loures, já depois das grandes cheias da semana passada, as inundações voltaram este domingo, com casas novamente inundadas. A população aponta o dedo à falta de limpeza da ribeira, onde já estão a ser realizadas obras de reforço.

Depois das cheias de quinta para sexta, várias casas e um escritório junto à estrada nacional que atravessa Loures voltaram a ficar inundados.

Maria de Jesus conta que as famílias das três casas do pátio já procuram um novo destino.

Em Flamenga, Loures, a água ainda não deu tréguas. Há muito que a família apostou na instalação de portas de contenção de cheias. Mas desta vez a água, trocou as voltas.

“Quero um lençol e não tenho. Os colchões vão todos para o lixo”.

A pedido da junta de freguesia, as máquinas estão agora a fazer limpezas e a reforçar as margens do rio que, nos últimos dias, foram insuficientes para manter à água em rumo certo.

Danos de "milhões de euros" em Loures

O presidente da Câmara Municipal de Loures estimou em "milhões de euros" os danos em infraestruturas públicas causados pelo mau tempo e apelou aos munícipes para que utilizem a linha gratuita de apoio para reportar os prejuízos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), adiantou que o município vai ter uma reunião na quinta-feira com a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) para entregar dados mais atualizados sobre os prejuízos causados pelo mau tempo no concelho.

O autarca explicou que já entregou ao Governo, na passada sexta-feira, um "dossiê" com a primeira quantificação feita aos danos relativos a infraestruturas públicas, como muros, taludes e derrube de terras e que a ideia é agora entregar "dados atualizados e mais rigorosos" e, se possível, já com parte dos prejuízos dos particulares.

Ricardo Leão estimou em "milhões de euros" os danos relativos a infraestruturas públicas, sem contabilizar os prejuízos dos privados.

Essa contabilização, explicou, está a ser feita com recurso a equipas de rua e à informação prestada pelos munícipes através de uma linha gratuita de apoio (800 100 176), que foi criada para reportar os prejuízos em estabelecimentos comerciais e habitações particulares.