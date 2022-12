Parte de Loures está alagada e isolada, há vários desalojados e pessoas retidas em casa

A situação em Loures é, esta terça-feira, pior do que na semana passada, parte do município está alagado e isolado.

Por causa das chuvas fortes e inundações, oito pessoas ficaram desalojadas, há moradores retidos em casa e são vários os acessos cortados.

A freguesia de Frielas é a imagem do dilúvio que as chuvas fortes provocaram no município. Uma das principais rotundas que dá acesso a uma zona comercial e às ligações para Leiria e Lisboa está submersa. A água cobriu também os carros que ali estavam estacionados durante a noite.

Os moradores dos prédios daquela zona não podem sair de casa. A água galgou passeios e está acima do nível da porta. Durante a madrugada, oito pessoas ficaram desalojadas.

O cenário de Frielas estende-se pelo resto de Loures. A 500 metros, em Santo António dos Cavaleiros, também há população retida em casa. Nas zonas onde a água já desceu, são bem visíveis os estragos.