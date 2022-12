Associação Desportiva de Oeiras inundou após parede ruir

A Associação Desportiva de Oeiras foi outro dos locais afetados pelas cheias desta terça-feira. Uma das paredes do pavilhão ruiu, o que fez com que toda a área do pavilhão ficasse inundada.

O centro do pavilhão, onde se realizam os treinos, encontra-se coberto de lama e há muito material que ficou danificado.

Além da zona principal do pavilhão, também a zona interior foi fortemente afetada. As imagens mostram os danos causados pela força da água, que atingiu cerca de um metro e meio de altura.

Segue-se agora a operação de limpeza do pavilhão. É necessário fazer contas e perceber o que se consegue ainda salvar. Quanto à reabertura do pavilhão, o objetivo é que aconteça até ao final do ano.

O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oeiras já esteve neste pavilhão, assim como outras pessoas que se disponibilizaram para ajudar nas limpezas.