“Há sinais de que o pior já passou”, admite presidente do IPMA

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admite que “há sinais de que o pior já passou”. Diz ainda que não é esperada nenhuma situação mais grave para os próximos dias.

“Do ponto de vista estritamente meteorológico não estamos à espera de nenhuma situação mais gravosa”, afirma Miguel Miranda, em entrevista à SIC Notícias. “O que está a acontecer é que os riscos estão a passar de riscos meteorológicos a riscos hidrológicos, porque a quantidade de água que precipitou ontem [segunda-feira] foi muito elevada. Nós batemos vários recordes históricos em muitas estações”, acrescenta.

A precipitação que se registou esta terça-feira, foi um “fenómeno extremo em termos de extensão, não em termos de intensidade”. Significa que “a intensidade não chegou ao nível do dia 7 [de dezembro], mas em termos de extensão temporal foi, realmente, particularmente longa”.

Quando questionado se as previsões podiam ser melhores, Miguel Miranda reconhece que “há sempre espaço para melhoria”. Sublinha também que o Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo vai lançar um novo modelo em março que permitira fazer previsões com “muito mais resolução”. Além disso, a União Europeia tem como prioridade a melhoria da previsão dos acontecimentos extremos.

Sobre os procedimentos a adotar em caso de tempestades, o presidente do IPMA sublinha que é preciso “definir procedimentos”, tal como acontecer durante o combate aos incêndios.