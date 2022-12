Centenas de animais morreram afogados em Campo Maior

As cheias desta semana deixaram um rasto de destruição em Campo Maior, incluindo casas e explorações agrícolas, Há produtores que perderam todas as cabeças de gado e os agricultores pedem ajuda para enfrentar os prejuízos.

O agricultor Carlos Portela conseguiu recolher 70 ovelhas arrastadas pela força das águas, mas nos campos haverá muitas mais.

A subida das águas do rio Xévora junto à Ermida de Nossa Senhora da Enxara fez desaparecer todas as ovelhas do agricultor Francisco Varela.

De uma reunião entre agricultores de Campo Maior e os responsáveis técnicos e políticos ficou a promessa de reclamar por ajuda perto do poder central e das instituições europeias para fazer face à destruição provocada pelas maiores cheias registadas nesta região em várias décadas.