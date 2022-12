Dia de Natal: chuva coloca 12 distritos sob aviso laranja

Doze distritos vão estar sob aviso laranja - o segundo mais grave - até domingo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso laranja é dirigido aos distritos de Braga, Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra, onde estão previstos períodos de chuva por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada.

No caso do distrito de Braga e Viana do Castelo o aviso laranja estará ativo entre as 18:00 de hoje e as 03:00 do dia de Natal, sendo que no distrito do Porto estará ativo das 21:00 de hoje até as 06:00 do dia de Natal.

De acordo com o IPMA, no domingo, os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém e Lisboa estão sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 09:00.

Entre as 06:00 e as 12:00, de domingo, estarão sob aviso laranja os distritos de Castelo Branco e Guarda e das 00:00 às 06:00 os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria.

Os distritos sinalizados com o aviso laranja passam depois a amarelo (o terceiro da escala).

No caso do Porto, Viana do castelo, Aveiro, Coimbra e Braga o IPMA emitiu também aviso amarelo por agitação marítima, das 00:00 às 06:00 de domingo, com "ondas de sudoeste com quatro metros".

Segundo o IPMA, estarão ainda sob aviso amarelo, devido a períodos de chuva por vezes forte e persistente, das 00:00 às 12:00 do dia de Natal os distrito de Bragança e Vila Real e das 09:00 às 18:00 os distritos de Portalegre e Évora.