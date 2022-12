Fim de semana de Natal chuvoso e com alguns distritos sob aviso laranja

A previsão do estado do tempo para este fim de semana é de chuva para todo o continente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto sob aviso laranja, devido à chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Os distritos de Vila Real, Aveiro e o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo, também devido à chuva intensa.

Para domingo, dia de Natal, está previsto um agravamento do estado do tempo, com o IPMA a colocar 15 dos 18 distritos do continente sob aviso.

A Proteção Civil alerta para possíveis inundações e deslizamentos de terra nas regiões afetadas pela chuva forte. Apela ainda à população para adotar uma condução defensiva durante as deslocações nesta época festiva devido aos lençóis de água que podem condicionar a circulação rodoviária.