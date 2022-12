Às doze baladas, quatro distritos passam a alerta vermelho

A previsão de chuva e vento forte para esta noite levou ao cancelamento de festas de passagem de ano, sobretudo no Norte do país. Há quatro distritos que ficam em alerta vermelho a partir da meia noite.

Estava tudo preparado para os festejos da passagem de ano mas o agravamento do estado do tempo levou a uma alteração de planos de última hora. As celebrações ao ar livre foram canceladas no Porto, Gaia, Matosinhos, Amarante, Viseu e Chaves.

Também não haverá festejos em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Santo Tirso, devido às previsões meteorológicas.

"É expectável que ocorra a precipitação de 150 milímetros na região Norte, em particular no Douro e Minho Litoral. O vento vai ser forte e intenso com rajadas de 85 Km/h a 95 do quadrante sul/sudoeste. A possibilidade de ocorrência de trovoadas e fenómenos extremos de vento e, face a esta situação, a persistência de neblinas e nevoeiros que vão dificultar a circulação rodoviária", refere a Proteção Civil.

A partir do momento em que o ano muda, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Porto passam a alerta vermelho, devido à persistência de chuva que poderá ser acompanhada de trovoada e rajadas de vento.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de inundações e deixa vários conselhos à população.

“Evitar sair de casa, reduzir ao máximo aquilo que são as deslocações e ficar em casa, se possível, e não conduzir nestas áreas afetadas, até porque é provável que haja inundação das rodovias. Portanto, manter-se em casa é a atitude mais adequada”.





Além da chuva intensa, para a entrada no Ano Novo, está ainda prevista forte agitação marítima.

As autoridades recomendam, por isso, que sejam tomadas medidas preventivas, tais como a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e o afastamento de zonas arborizadas e ribeirinhas.