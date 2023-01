O caudal do rio Tâmega está a descer na zona de Chaves, prevendo-se que retome o seu leito durante a noite e que, na terça-feira, se iniciem as operações de limpeza dos espaços públicos e lojas afetadas.

O vereador da Proteção Civil de Chaves, Nuno Chaves, fez à agência Lusa um ponto de situação pelas 19:00 e disse que o caudal do rio Tâmega está a reduzir e que há a expectativa que, durante a noite, possa retomar o seu leito.

"E amanhã (terça-feira) começaremos os trabalhos de limpeza (...) Queremos iniciar tão breve quanto possível os trabalhos de limpeza e procedermos à avaliação dos danos", afirmou o responsável.

O município irá definir quais as intervenções a realizar, devendo proceder à limpeza dos espaços público atingidos pela água e dar apoio aos proprietários afetados.

O rio Tâmega galgou as margens na madrugada de hoje e atingiu espaços e jardins públicos e dois estabelecimentos comerciais localizados na zona ribeirinha, junto à ponte romana de Chaves, na zona norte do distrito de Vila Real.

Prevê-se que, também na terça-feira, os proprietários já possam entrar nos estabelecimentos, iniciar a limpeza dos espaços e fazer uma avaliação dos estragos provocados pela cheia.

Devido ao agravamento das condições meteorológicas verificadas no domingo, a Proteção Civil Municipal alertou os residentes e comerciantes das zonas ribeirinhas da cidade para a adoção de medidas preventivas e salvaguarda de bens.

Foram também interditadas algumas vias junto à zona ribeirinha, de forma a impedir o estacionamento de viaturas.

No concelho verificaram-se ainda situações de inundação na zona da veiga de Chaves, junto a habitações, onde o acesso ficou condicionado, e em campos agrícolas, e alguns deslizamentos de terras para estradas.

No sul do distrito de Vila Real, especificamente no Pinhão (Alijó) e Régua, as atenções estão centradas no caudal do rio Douro, estando a situação a ser monitorizada em permanência.

No Pinhão foi lançado um alerta à população para o risco do rio galgar as margens na zona ribeirinha, o que não aconteceu até ao momento, estando, inclusive, o caudal a descer lentamente.

No Peso da Régua, o rio galgou os cais fluviais da Junqueira e da Régua, onde atingiu os dois edifícios ali localizados, um bar que está fechado há algum tempo e uma loja de artesanato.

Um deslizamento de pedras e terras pelas 17:40 condicionou a estrada entre as aldeias de Abaças e Bujões, em Vila Real, onde as máquinas do município estão a proceder à limpeza da via.