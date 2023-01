Proteção Civil emite alerta para risco de cheias no Porto e em Gaia

A Proteção Civil emitiu um aviso à população que alerta para o risco de cheias no Porto e em Gaia. A chuva fez aumentar o caudal do Rio Douro e a subida do nível da água na zona da Ribeira já é visível mas, por enquanto, não há registo de inundações.

O aviso emitido pela Proteção Civil explica que, apesar do céu limpo desta segunda-feira, a chuva intensa e persistente que caiu durante todo o fim de semana

fez aumentar os caudais do Rio Douro, que atingiu já valores de referência elevados.

A água, adianta o comunicado, poderá atingir esta tarde a cota do Postigo do Carvão e Cais do Ouro antes ainda da maré alta, perto das cinco da tarde.

A Proteção Civil pediu à população que adotasse medidas preventivas para evitar ou reduzir danos pessoais e materiais provocados pelas cheias mas, durante a manhã, não se viam ainda quaisquer movimentações nesse sentido.