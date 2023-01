Cheias no Porto: Câmara acredita que obras no Metro possam ter agravado a situação

O presidente da Câmara do Porto quer saber se as obras no Metro agravaram a situação de cheias na baixa. Rui Moreira adianta que está a ser feita uma avaliação, mas acredita que as obras possam ter agravado a situação.

A Metro do Porto pediu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um estudo sobre as condições da empreitada da Linha Rosa na baixa.

O autarca do Porto elogiou Bombeiros, a Proteção Civil e os funcionários de limpeza urbana pela rápida resposta às enxurradas. Depois de entregar os diplomas, Rui Moreira voltou a falar sobre o mistério que assolou o centro do Porto no passado fim de semana.

A autarquia acredita que as obras do Metro possam ter implicações nas cheias. Adianta ainda que comerciantes e moradores afetados pelas cheias têm de fazer o "levantamento exaustivo" dos prejuízos para avançar com as candidaturas ao apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Rui Moreira diz que a autarquia quer comprar 23 casas da ilha dos Moinhos, na escarpa das Fontainhas que foram afetadas pelas enxurradas. O objetivo é criar um "resguardo municipal".