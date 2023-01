Queda de neve em Vila Real obriga a suspender aulas em várias escolas

As aulas foram suspensas esta quarta-feira nas escolas de Vila Pouca de Aguiar e de Montalegre por causa do forte nevão da última noite. A neve caiu em boa parte do distrito de Vila Real e deixou algumas estradas com circulação condicionada.

Este nevão, apesar de considerável, não foi o maior dos últimos anos, mas mesmo assim causou transtornos.

Muitos acessos ficaram condicionados, o que não permitiu a deslocação de vários habitantes para os seus trabalhos.

A neve caiu em boa parte do distrito de Vila Real e não apenas nas zonas mais altas. Em Vila Pouca de Aguiar as aulas chegaram mesmo a ser suspensas.

A decisão tomada no concelho de Montalegre foi a mesma. Esta foi uma medida preventiva já que várias viaturas ficaram presas na neve.

Em Boticas as escolas encontram-se abertas mas foi suspenso o transporte escolar.

Desde ontem e ao longo do dia de hoje, os meios da Proteção Civil e dos bombeiros estão espalhados pelas zonas mais altas do distrito de Vila Real, em operações de limpeza.