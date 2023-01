"A agitação vai diminuindo lentamente. Aquilo que se espera para as próximas horas é que esteja dentro do aviso laranja, mas vai continuar a ser uma agitação muito forte."

Os avisos mais preocupantes por causa da chuva, vento e neve, que estiveram em vigor durante a noite, terminaram.

Apesar de todos os avisos, a Proteção Civil garante que não foram registadas ocorrências de maior gravidade.

Ainda assim, as autoridades continuam a apelar a cuidados, especialmente na condução.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou na terça-feira recomendações para a população se proteger dos efeitos negativos do frio na saúde, como utilizar várias camadas de roupa e ingerir sopas ou bebidas quentes.

Os conselhos da DGS surgem na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) , que apontam para tempo frio e precipitação nos próximos dias, registando-se já uma descida significativa da temperatura, acompanhada de uma subida da intensidade do vento, com um consequente aumento do desconforto térmico.