Tempestade Marta já fez pelo menos 10 mortos nos EUA

Pelo menos 10 pessoas morreram nos EUA devido à tempestade Marta, que está a deixar mais de 12 milhões de norte-americanos sob aviso.

Desde segunda-feira, mais de 430 mil casas e empresas ficaram sem energia à medida que a tempestade de neve atravessa o estado do Texas. Com as ruas pintadas de branco, as estradas escondem os perigos que vão apanhando os condutores mais desatentos.

Com temperaturas que já chegaram aos 30 graus negativos, 12 milhões de norte-americanos estão sob aviso devido à tempestade "Marta". Mais de 2.500 voos foram cancelados, escolas e universidades suspenderam as aulas ou voltaram ao ensino à distância.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) referiu na quarta-feira que um núcleo sólido de ar frio, com temperaturas muito abaixo do normal, continua a interagir com o aumento da humidade, criando uma vasta faixa de gelo.