Meteorologia: neve chega ao distrito de Viseu

A queda de neve obrigou ao fecho de cinco troços rodoviários no maciço central da Serra da Estrela. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à queda de neve, que está também a ocorrer no distrito de Viseu, como mostram imagens partilhadas nas redes sociais

A neve tem caído esta manhã na Serra de Montemuro, na zona de Lamego e em Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, onde, de acordo com o IPMA, a previsão de temperatura mínima para esta quarta-feira era de 4ºC e a máxima de 12ºC.