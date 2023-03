Temperaturas vão manter-se altas até quinta-feira

O tempo, que tem estado mais quente nos últimos dias, vai manter-se com temperaturas elevadas para a época, mas só até à próxima quinta-feira.

Segundo as previsões do IPMA, até quarta-feira, os termómetros podem chegar aos 25 graus em Lisboa e Setúbal, aos 28 graus em Beja e aos 30 em Santarém e Évora, mas a partir de quinta-feira as previsões são para descidas da temperatura.

Se no último fim de semana, muita gente aproveitou para dar o primeiro mergulho do ano, no próximo, só no Alentejo e Algarve estará bom para ir à praia.

No resto do país, sobretudo a norte e centro, volta a estar mais fresco e podem registar-se alguns chuviscos.