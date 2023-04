A subida das temperaturas e o fim de semana prolongado convidam a um mergulho no mar, mas as praias ainda estão sem vigilância. Por isso, a Autoridade Marítima Nacional alerta para os cuidados a ter.

“Ter uma linha de segurança até à área molhada, não virar costas ao mar, estar permanentemente vigilante à atividade que se passa ao nosso redor, sobretudo com as crianças, é preciso ter muito cuidado com as crianças e as pessoas que têm maior dificuldade em termos de locomoção e depois se nós testemunharmos alguma situação devemos contactar rapidamente o 112”, são alguns dos conselhos dados pelo diretor do Instituto de Socorros a Náufragos, comandante Paulo Rodrigues Vicente.