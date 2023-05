Meteorologia

Chuva forte provoca inundações e quedas de árvore em Lisboa, em Setúbal caiu granizo

Os Sapadores de Lisboa registaram 20 ocorrências de inundações na zona do Parque das Nações e na Rua da Prata e treze ocorrências por queda de árvores na via pública. Noutros distritos do país, caiu granizo. Veja as imagens.