Avião da Aeroflot desviado por passageiro embriagado

Um avião de passageiros da companhia russa Aeroflot, que tinha saído da Sibéria em direção a Moscovo, fez uma aterragem de emergência por causa de um passageiro embriagado que queria que o avião desviasse a rota.

Segundo o Comité Nacional Antiterrorista russo, "o avião, proveniente de Surgut (Sibéria ocidental) com destino a Moscovo, alterou a rota por exigência de um passageiro".

"O piloto decidiu aterrar em Khanty-Mansiysk" cidade ainda na Sibéria a 2700 km de Moscovo, acrescenta o Comité num comunicado publicado no site, acrescentando que as autoridades estão a investigar para "clarificar todas as circunstância do evento".

O homem estava alcoolizado, indica ainda o comité. Terá exigido que o avião seguisse para o Afeganistão.

Foi detido e nenhum dos passageiros ou elemento da tripulação do o voo da Aeroflot SU 1515 sofreu qualquer ferimento.