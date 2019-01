Avião despenha-se no quintal de uma casa nos EUA

Morreram os dois ocupantes de um avião que se despenhou no quintal de uma casa, numa zona rural do Ohio, nos Estados Unidos. As autoridades dizem que as comunicações com o aparelho, antes de se despenhar, mostram que havia problemas num dos motores, mas que ainda não foi possível determinar as causas exatas do acidente. O Douglas DC 3 é um dos clássicos da aviação civil. O aparelho acidentado tinha sido construído em 1942, mas passou todas as inspeções e tinha as licenças em dia. Nenhum dos ocupantes da casa ficou ferido.