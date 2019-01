Filho de Bolsonaro empregou mãe e esposa de suspeito de comandar milícia

O senador eleito Flavio Bolsonaro empregou a mãe e a esposa de suspeito de comandar uma das mais perigosas milícias da cidade brasileira Rio de Janeiro procurado pela polícia brasileira, noticiou a imprensa local.

Filho do Presidente Jair Bolsonaro, o senador eleito empregou até novembro do ano passado, no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Raimunda Veras Magalhães e Danielle Mendonça da Costa da Nóbrega, mãe e esposa do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, de 42 anos, suspeito de comandar uma milícia no Rio de Janeiro.

A informação tornou-se pública após uma grande operação realizada na manhã de hoje pela polícia 'carioca', que mobilizou 140 agentes e tinha como objetivo deter os líderes da milícia Rio das Pedras, responsável pela extorsão de moradores e comerciantes da zona oeste do Rio de Janeiro com cobranças ilegais de taxas referentes a serviços prestados.

O grupo também é suspeito de envolvimento em esquemas ilícitos de venda de terras e nos assassínios da vereadora (membro da câmara municipal) e ativista dos direitos humanos Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, executados no ano passado.

Segundo informações do portal de notícias brasileiro G1, Raimunda Veras Magalhães também aparece citada num relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão público que fiscaliza transações financeiras, como uma das remetentes de depósitos para Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro.

Fabrício Queiroz foi mencionado num relatório do Coaf e investigado por ter feito transações atípicas no valor de 1,2 milhões de reais (230 mil euros), que se tornaram públicas no ano passado.

Atualmente, a investigação deste caso, que também envolve Flávio Bolsonaro, está suspensa provisoriamente por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de empregar a mãe e a esposa do militar suspeito de envolvimento com milícias, Flávio Bolsonaro propôs em 2003 uma moção de louvor e congratulações a Adriano Magalhães da Nóbrega por prestar "serviços à sociedade com absoluta presteza e excecional comportamento nas suas atividades".

O filho do Presidente brasileiro propôs ainda homenagens ao major Ronald Paulo Alves Pereira, em 2004, outro procurado na operação policial de hoje como suspeito de chefiar a milícia da Favela da Muzema.

O portal de notícias G1 informa que Ronald Paulo Alves Pereira foi condecorado meses depois de ser apontado como um dos autores da Chacina da Via Show, que deixou cinco jovens mortos após a saída de uma casa de festas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Num comunicado à imprensa, Flávio Bolsonaro afirmou que continua "a ser vítima de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o Governo de Jair Bolsonaro".

"A funcionária que aparece no relatório do Coaf foi contratada por indicação do ex-assessor Fabrício Queiroz, que era quem supervisionava o seu trabalho. Não posso ser responsabilizado por atos que desconheço, só agora revelados com informações desse órgão", disse.

"Quanto ao parentesco constatado da funcionária, que é mãe de um foragido, já condenado pela Justiça, reafirmo que é mais uma ilação irresponsável daqueles que pretendem difamar-me. Sobre as homenagens prestadas a militares, sempre atuei na defesa de agentes de segurança pública e já concedi centenas de outras homenagens", concluiu Flávio Bolsonaro.

Lusa