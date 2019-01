A nova polémica que está a dividir os EUA

O racismo e a intolerância voltaram à ordem do dia nos EUA, após serem divulgadas imagens das manifestações da última sexta-feira junto ao memorial de Lincoln em Washington entre 1ª Marcha dos Povos Indígenas e jovens de um colégio católico com bonés da campanha de Donald Trump. A escola privada católica do Kentucky teve de encerrar portas esta terça-feira, como medida de precaução, mas Donald Trump já veio convidar os jovens a visitarem a Casa Branca.

Desde as manifestações da última sexta-feira na capital dos EUA que os vídeos começaram a inundar a internet.

De um lado quem se insurge pela forma provocatória como os jovens abordam a comunidade indígena e, em particular um ancião da tribo Omaha.

Do outro quem defende Donald Trump e diz que as imagens são enganadoras.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders já veio apontar baterias à comunicação social "que se se apressa a condenar por algo que pode nem sequer ter cometido" e anuncia que o Presidente Trump convidou os alunos do liceu católico Covington High School para irem à Casa Branca, após estar concluído o shutdown, a paralisação do Governo norte-americano que já dura há um mês.

A Diocese do Kentucky já veio apelar à calma, garantir que abriu uma investigação independente ao incidente, mas a escola foi fechada esta terça-feira, como medida de precaução e o tema continua a dividir os Estados Unidos.