Filho de Bolsonaro envolvido em operações imobiliárias suspeitas

O filho do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e senador eleito, Flávio Bolsonaro, terá realizado de 2012 a 2014 operações de compra e venda de imóveis consideradas suspeitas, noticiou esta quarta-feira o jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, que localizou duas transações de imóveis em nome de Flávio Bolsonaro num cartório do Rio de Janeiro, o senador eleito comprou dois imóveis com valor supostamente abaixo do mercado, os quais, somados, ascenderam a 310 mil reais (71,7 mil euros), tendo revendido ambos, num período curto de tempo, por 1,12 milhões de reais (280 mil euros).

De acordo com o jornal, as transações alcançaram um saldo positivo de 813 mil reais (188 mil euros), valor que equivale a um lucro de 260%.Na época das negociações, a cidade do Rio de Janeiro vivia um período de aumento do preço dos imóveis e, portanto, a dinâmica das operações levantou a suspeita da prática de branqueamento de capitais, segundo a Folha de S.Paulo.

Flávio Bolsonaro negou irregularidades e disse ao jornal que as transações foram normais.

Ganhos financeiros do filho de Jair Bolsonaro, político de extrema-direita que tornou-se Presidente do Brasil em 1 de janeiro, têm chamado a atenção desde dezembro de 2018, quando um relatório do Conselho das Atividades Financeiras (Coaf), órgão público que fiscaliza transações financeiras no país, detetou movimentações atípicas nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador.

Segundo o Coaf, Fabrício Queiroz teria feito transações atípicas de 1,2 milhões de reais (280 mil euros), valor muito superior ao salário que recebia como assessor parlamentar.

O Coaf também identificou 48 depósitos realizados em apenas um mês na conta bancária de Flávio Bolsonaro, segundo informações divulgadas pela TV Globo no último dia 18.

Flávio Bolsonaro também negou irregularidades e assegurou que o valor diz respeito a uma outra transação de imóvel.Estes depósitos ocorreram entre junho e julho de 2017 numa agência bancária situada dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde Flávio Bolsonaro era deputado.

Segundo a investigação, os depósitos foram sempre do mesmo valor, dois mil reais, cerca de 530 dólares, até somarem 25.500 dólares, quase 22.500 euros.

O facto de os depósitos terem sido feitos de forma fracionada despertou a suspeita de uma possível ocultação da origem do dinheiro, de acordo com a investigação do Coaf.

A investigação deste caso está suspensa provisoriamente por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que respondeu favoravelmente a um pedido dos advogados de Flávio Bolsonaro.

O Presidente brasileiro disse hoje, numa entrevista à agência de notícias Bloomberg, durante a 49.° reunião do Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, que se seu filho "errou" terá "que pagar o preço por seus atos".

"Se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá de pagar o preço por esses atos que não podemos aceitar", afirmou Jair Bolsonaro. Embora tenha dado declarações à Bloomberg, o chefe de Estado brasileiro cancelou uma entrevista coletiva que fazia parte da agenda oficial do Fórum Económico Mundial na qual estariam presentes jornalistas brasileiros.

