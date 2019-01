Filho de Jair Bolsonaro diz que é alvo de uma campanha difamatória

O filho do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que é alvo de uma campanha difamatória com objetivo de atingir o Governo do pai. Flávio Bolsonaro enfrenta, há um mês, duras questões sobre uma série de transações financeiras com um ex-assessor.

Agora, o recém-eleito senador tem de se explicar sobre a contratação da mãe e da mulher de um ex-polícia foragido, suspeito de integrar uma milícia na cidade do Rio de Janeiro que estará por trás do homicídio da vereadora Marielle Franco, no ano passado.

Os dois casos expõem diretamente o atual Presidente do Brasil, que chegou à vitória com a promessa de acabar com anos de corrupção na política do país.