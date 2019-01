Sete países reconhecem Guairó como Presidente da Venezuela

Até ao momento, sete países, todos da América, já reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

Para além dos Estados Unidos da América, Brasil, Peru, México, Canadá, Paraguai e Colômbia, também a Organização dos Estados Americanos reconheceu o autoproclamado "Presidente em exercício".

O reconhecimento dos Estados Unidos da América veio do próprio Presidente Donald Trump, no Twitter, que afirmou que "os cidadãos da Venezuela já sofrem há muito tempo às mãos do regime ilegal de Maduro".

O jornalista Luís Costa Ribas diz que o apoio de Donald Trump ao líder da oposição na Venezuela passou despercebido nos Estados Unidos da América que estão, neste momento, preocupados com o shutdown.

Também o Presidente brasileiro anunciou a decisão através do Twitter. Na mensagem, Jair Bolsonaro defendeu que a entrada em funções de Guaidó está "de acordo com a Constituição daquele país" e que o "o Brasil apoiará, política e economicamente, o processo de transição para que a democracia e a paz social volte à Venezuela".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, no final do ano passado, o Presidente brasileiro disse que iria usar tudo o que a democracia e a lei lhe permitissem para se opor ao regime de Nicolás Maduro.



O presidente do Parlamento venezuelano autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela perante uma concentração de milhares de pessoas, no leste de Caracas.