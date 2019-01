Tiroteio num banco da Florida faz cinco mortos

Um tiroteio no interior de um banco na Florida, Estados Unidos, provocou cinco mortos. O suspeito, já detido pelas autoridades, entrou e disparou sobre quem se encontrava no edifício.

O homem, um jovem de 21 anos, terá ligado para o número nacional de emergência e contado que estava barricado no banco com reféns.

Depois de falhada a tentativa dos negociadores de fazer o suspeito libertar os reféns, as equipas SWAT, com polícias de intervenção rápida, entraram no banco e convenceram o atirador a render-se.

A polícia ainda não revelou se também há feridos para além dos cinco mortos já confirmados.