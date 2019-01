Famílias reais da Malásia nomeiam Tengku Abdullah rei do país

O sultão do Estado de Pahang, Tengku Abdullah, foi nomeado esta quinta-feira rei da Malásia, após o sultão Muhammad V ter abdicado inesperadamente ao fim de dois anos no trono.

Numa reunião extraordinária, no palácio Istana Negara, em Kuala Lumpur, nove dirigentes estaduais hereditários votaram a favor de Tengku Abdullah, indicou Danial Syed Ahmad, guardião do selo real e que atua como secretário da monarquia da Malásia, em comunicado.

O novo rei, que ocupará o cargo nos próximos cinco anos, deverá tomar posse em 31 de janeiro.

Tengku Abdullah, quarto filho do sultão Ahmad Shah, estudou na Academia Militar de Sandhurst, no Reino Unido, e é atualmente membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

A Constituição estabelece que o rei, que ocupa o cargo de chefe máximo das Forças Armadas, é nomeado a cada cinco anos entre os nove sultões da Malásia num sistema rotativo.

Em 6 de janeiro, Muhammad V, de 49 anos, renunciou como 15.º rei da Malásia, abreviando o seu mandato de cinco anos, naquela que foi a primeira abdicação na história do país.

Mohammad V não apresentou nenhuma razão para a decisão de abdicar do trono, que foi tomada logo a seguir a ter-se casado com uma modelo russa de 25 anos.

A Malásia é o único país do mundo a ter uma monarquia rotativa sob um sistema único mantido desde que o país assegurou a independência face à Grã-Bretanha, em 1957.

