Tempestades nas Astúrias provocam quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram desde quarta-feira devido às tempestades que assolam a região das Astúrias (noroeste de Espanha), onde permanece um alerta de inundações, indicaram os serviços de emergência da região.

O chefe do Governo espanhol Pedro Sánchez manifestou esta quinta-feira na sua conta na rede social Twitter a sua "preocupação" perante o temporal que atinge várias províncias do país e manifestou "carinho e solidariedade" pelas famílias enlutadas nas Astúrias.

"Sigo com preocupação as informações sobre o temporal", disse Sánchez no Twitter, onde também agradece aos serviços de emergência pelo seu trabalho.

Segundo diversos comunicados publicados pelos serviços de emergência regional, um homem de 70 anos morreu esta quinta-feira quando o seu veículo "caiu numa ravina de 50 metros" e um outro, de 62 anos, morreu quando "um deslizamento de terras atingiu a sua viatura".

Na noite de quarta para quinta-feira, um homem de 42 anos morreu após um despiste numa estrada e uma queda de 500 metros, segundo as mesmas fontes. Os bombeiros também encontram "num rio" o corpo de um homem de 41 anos, desaparecido desde quarta-feira.

O temporal de neve e chuva também provocou cinco feridos ligeiros e desabamentos, cortes de estradas e suspensão das aulas em diversas escolas, e em diversas regiões da zona norte do país. A circulação ferroviária também foi interrompida.

"As Astúrias estão de luto. Quatro mortos devido às fortes chuvas destes últimos dias", indicou também no Twitter a deputada das Astúrias e presidente do grupo socialista no parlamento, Adriana Lastra. Poe sua vez, o Governo das Astúrias anunciou que o hospital da localidade de Arriondas transferiu 38 doentes para outros centros devido às "chuvas intensas".

