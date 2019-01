Tribunal dos Direitos Humanos condena Itália por violar direitos de Amanda Knox

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou hoje Itália por várias violações dos direitos da norte-americana Amanda Knox, no âmbito de um caso do qual resultou uma condenação por denúncia caluniosa.

Segundo a jovem, a "violência" e as "ameaças" que sofreu da polícia durante um interrogatório levaram-na a acusar falsamente um protagonista do caso.

Durante o interrogatório, "em 06 de novembro de 2007, Knox acusou o gerente de um pub de matar a sua companheira de quarto", mas aquele foi libertado mais tarde e a jovem acabou condenada a três anos de prisão por denúncia caluniosa, recorda o tribunal.

O tribunal salienta que as autoridades italianas não investigaram o "tratamento degradante" de que Amanda Knox alegou ter sido vítima, mas também a ausência de um advogado durante a audição e a presença de "uma funcionária da esquadra" a fazer o trabalho de intérprete.

Esta funcionária, observaram os juízes europeus, "assumiu o papel de mediador" e adotou "uma atitude maternal em relação a Knox enquanto relatava a sua versão dos factos", o que, segundo o tribunal, "comprometeu a "justiça do processo no seu conjunto".

A Itália foi condenada a pagar 18.400 euros de indemnização a Amanda Knox.

Estudante britânica violada e morta em Perúgia em 2007

Na noite de 01 para 02 de novembro de 2007, Meredith Kercher, uma estudante britânica de 21 anos, foi encontrada violada e morta com 47 facadas no apartamento que dividia com Amanda Knox em Perúgia, no centro da Itália.

No dia 06 de novembro, a polícia prendeu Amanda Knox, o seu namorado italiano Raffaele Sollecito e o dono do bar onde a norte-americana trabalhava.

Este caso polémico atraiu os media anglo-saxónicos e inspirou livros, documentários e filmes.

No final do interrogatório de 06 de novembro, Amanda Knox acusou o dono do bar de ser o autor do assassinato, mas foi rapidamente colocado fora da equação.

Amanda Knox e namorado condenados em 2009 a 26 e 25 anos de prisão, respetivamente

No julgamento em primeira instância, a norte-americana e Raffaele Sollecito, que alegaram ser inocentes, tinham sido condenados em 2009 a 26 e 25 anos de prisão, respetivamente, pelo crime.

O tribunal considerou que os dois jovens amantes deram a Meredith Kercher o golpe fatal, enquanto um outro cidadão, Rudy Guédé, segurou nos braços da vítima porque ela recusou participar num jogo sexual.

Rudy Guédé foi condenado a 16 anos de cadeia num processo distinto.

Tribunal de Recurso de Perúgia absolve Amanda e namorado em 2011

Mas em outubro de 2011, o Tribunal de Recurso de Perúgia absolveu Amanda Knox e Raffaele Sollecito, tendo a norte-americana regressado de imediato ao seu país.

Uma nova reviravolta no caso ocorreu em 2013, quando o Tribunal de Cassação, sediado em Roma, a última instância de recurso e que se pronuncia apenas sobre questões de direito, anulou a absolvição de Knox e Sollecito.

Novamente condenados em 2014, definitivamente absolvidos em 2015

O caso teve ainda outro volte-face em janeiro de 2014, quando ambos foram mais uma vez condenados, a 28 anos e meio e a 25 anos de prisão, respetivamente, pelo Tribunal de Recurso de Florença, mas em 2015 o Supremo Tribunal de Itália absolveu definitivamente Knox e Sollecito.

