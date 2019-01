Ex-governador do estado brasileiro do Paraná preso no caso Lava Jato

O ex-governador do estado brasileiro do Paraná, Beto Richa, foi esta sexta-feira preso preventivamente, em Curitiba, num desdobramento da Operação Lava Jato, sendo investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, segundo a Justiça Federal.

A investigação que originou o mandado de prisão de Beto Richa apura supostos crimes na concessão de rodovias federais no estado do Paraná.

A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, tendo determinado também a prisão do contabilista da mulher de Richa, Dirceu Pupo Ferreira.

"No presente caso, que envolve sofisticado esquema criminoso de longo tempo de duração, irrigado por grande volume de dinheiro pago pelos usuários que deveria ser aplicado nas rodovias federais no Paraná, entendo presentes os requisitos que determinam a prisão preventiva de Carlos Alberto Richa e Dirceu Pupo Ferreira, agentes de relevo dentro do esquema criminoso investigado, (...) que atuaram de forma deliberada com o intuito de turbar as investigações", afirmou o juiz no relatório oficial do despacho.