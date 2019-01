Milhares de gregos manifestam-se contra acordo sobre novo nome da Macedónia

Milhares de pessoas protestaram esta quinta-feira na Grécia por causa do acordo sobre o novo nome da Macedónia.

A polícia grega a lançou gás licromogénio para dispersar os manifestantes reunidos à frente do parlamento. No local, decorre o debate sobre o novo nome do país vizinho, República da Macedónia do Norte, que termina esta sexta-feira.

Na cidade de Thessaloniki, no norte da Grécia, também houve protestos. Para esta sexta-feira, há novas manifestações previstas,

antes de se saber o resultado da votação.